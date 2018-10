Oproep aan ontslagen ziekenhuispersoneel: ‘Kom bij ons werken!’

Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk roept ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is hier loeidruk.’’

Het voelt een beetje raar, zegt woordvoerster Anneke Plette. ,,We hebben altijd goed samengewerkt met de IJsselmeerziekenhuizen en nu vragen we personeel om hier te komen werken. Maar ja, het ziekenhuis in Lelystad is failliet. Ik zou het wel weten als ik net ontslagen was.’’

Het is ‘loeidruk‘ sinds de rechter de MC IJsselmeerziekenhuizen gistermorgen failliet verklaarde, zegt ze. ,,We krijgen veel telefoontjes van patiënten uit Flevoland. Ook staan ze hier aan de balie. We openen maandag een telefoonnummer om alle vragen te kunnen beantwoorden.’’ Het St Jansdal geeft voorrang aan mensen die acute zorg nodig hebben. Dat geldt ook voor andere ziekenhuizen in de regio.

Opschalen

Het ziekenhuis in Harderwijk, met 340 bedden, ziet het aantal patiënten én sollicitanten uit Flevoland al enige tijd stijgen. ,,Toch heeft het faillissement ons overvallen’’, zegt Plette. ,,We zijn aan het opschalen en moeten nu improviseren.’’ Ze kan nog niet zeggen of en zo ja, hoeveel bedden er bij komen. ,,Het is geen probleem om een bed bij te plaatsen, maar we hebben wel personeel nodig om deze patiënten zorg te kunnen bieden.’’ En daarom vist het Veluwse ziekenhuis nu in de Flevolandse vijver.

Ook Isala in Zwolle houdt rekening met een toename van patiënten uit Flevoland, al is daar nu nog weinig van te merken. ,,Waar mogelijk en noodzakelijk, breiden wij ons zorgaanbod uit’’, meldt het ziekenhuis. In tegenstelling tot het St Jansdal roept Isala nog geen ontslagen MC-personeel op om in Zwolle te komen werken. ,,Maar ze mogen altijd een open sollicitatie sturen’’, zegt een woordvoerster. ,,We hebben trouwens ook vacatures.’’