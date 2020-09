Oproep burgemeester aan winkels: ‘Verkoop geen messen aan kinderen’

Terugdringen wapenbezit

Zorgen

De toename van het aantal steekpartijen onder jongeren baart de politie al langer zorgen. Het is in Nederland in veel gevallen niet verboden om een mes bij je te hebben. Of het mag is afhankelijk van het soort mes en de plaats waar je het bij je hebt. Een zakmesje mag in de meeste gevallen wel, schrijft de politie op haar website. 'Maar niet als je bijvoorbeeld in de kroeg, of in een voetbalstadion bent.’ Sommige types messen, zoals stiletto’s, valmessen en vlindermessen, zijn wel verboden.