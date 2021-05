Oproep: slaagde jij erin een huis te kopen?

De gemiddelde huizenprijs steeg dit eerste kwartaal met 16,4 procent tot 379.000 euro. Vooral veel meer jongeren kochten een huis, omdat zij geen overdrachtsbelasting meer betalen. Wij zijn op zoek naar jonge huizenkopers die hun ervaring willen delen over hun zoektocht naar een nieuwe woning en welke rol de overdrachtsbelasting daarin heeft gespeeld. Had je iets aan dit belastingvoordeel? Of zat het vooral in de weg bij het bemachtigen van je nieuwe huis? Mail ons en vergeet vooral je telefoonnummer, naam, woonplaats en leeftijd niet te vermelden, zodat onze redactie contact met je kan opnemen.



