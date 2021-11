Oproep: stel al je vragen over het coronavaccin

UPDATE/VIDEO MH17-pro­ces: OM en advocaten botsen hard over verhoren getuigen van crash

De recente oproep van het Openbaar Ministerie aan Russische militairen om informatie door te geven over de Buk-raket die vlucht MH17 zou hebben neergehaald was ‘een risico’, stellen de advocaten van verdachte Oleg Poelatov. Op datzelfde moment was er namelijk contact met Rusland over een verhoor van de baas van de 53ste brigade van het Russische leger, de veronderstelde eigenaar van die Buk-raket.

