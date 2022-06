Oproep vanuit entourage Gino: Overheid, plaats camera’s bij speeltuinen

De uitvaart van Gino zal in besloten kring plaatsvinden, meldt Gwenda Lankreijer, woordvoerder van de familie. ,,Daarom willen we iedereen die dat wil morgenavond de kans geven mee te lopen met de herdenkingstocht, om op die manier afscheid van Gino te nemen. Voor mensen in de buurt is het een gelegenheid om de zaak toch enigszins af te sluiten.”

De route loopt van het Eurode Business Center, op de grens met Duitsland, naar de speelplaats aan de Hertogenlaan waar Gino verdween, hemelsbreed ongeveer een kilometer verderop. Langs de route wordt een erehaag gevormd van ‘stoere en mooie’ auto's en motoren. Gino was daar gek op, zegt Lankreijer, betrokken bij de organisatie van de tocht.

Nachtmerrie

,,We hebben overlegd met de gemeente Kerkrade, zij zeggen dat we rekening moeten houden met vier- tot vijfduizend bezoekers. Ik merk aan de berichten die ik krijg dat het echt leeft. Ook mensen uit andere delen van het land willen komen. Omdat het om een kindje gaat dat zomaar verdwijnt. Dat is de grootste nachtmerrie die je je kunt voorstellen.”

Na afloop van de tocht zal er muziek klinken. Ook is er een toespraak van de burgemeester en een dankwoord namens de familie. De organisatie zal ook een oproep aan de overheid doen. ,,Wij vinden dat er bij elke speeltuin cameratoezicht moet zijn. Laat wat er met Gino gebeurd is een wake-upcall zijn. Je kunt met camera's misschien niet alles voorkomen, maar het verkleint wel de kans dat zoiets gebeurt.”

Het plaatsen van camera’s is overigens een bevoegdheid van de gemeente, stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie in een reactie. Over de wenselijkheid van meer toezicht in speeltuinen laat het ministerie zich niet uit.

Voorarrest

Het voorarrest van Donny M., die ervan verdacht wordt Gino vanaf de speelplaats in Kerkrade te hebben meegenomen naar zijn woonplaats Geleen, is vandaag met twee weken verlengd. Hij wordt verdacht van ontvoering en moord. M. werd zaterdag in zijn woning in Geleen gearresteerd. Op zijn aanwijzing werd het lichaam van het jongetje even later gevonden in een naburige tuin achter een uitgebrand huis.

De politie bekijkt in het onderzoek ook of er mogelijk nog meer verdachten betrokken zijn bij Gino's ontvoering en dood. Verdere toelichting daarop kon een woordvoerder niet geven. Bij de politie zijn inmiddels meerdere beelden binnengekomen van dashcams en andere camera's. De politie vraagt het publiek om beelden waarop een blauwe Volkswagen Lupo te zien is.

Het gaat om beelden van de openbare weg, die de betreffende woensdag tussen 18.50 en 19.30 uur zijn gemaakt. Gevraagd wordt onder meer om beelden uit de omgeving van de speelplaats, en uit de omgeving van zwembad In de Bende in Landgraaf, waar een step werd gevonden. Ook registraties uit de omgeving van De Landgraaf in Geleen en van de openbare wegen tussen de genoemde locaties zijn welkom.

