Oproep voor checken bewakings- en dashcam-beelden vermiste Remon (19)

'Graag het verzoek om de beelden vanaf 02:38 die nacht (van donderdag 30 november op vrijdag 1 december) af te spelen om te zien of Remon daarop staat. Wij willen mensen in dat gebied ook oproepen eens door de straat te lopen en goed te kijken of er bij buren beveiligingscamera's hangen en, zo ja, aan te bellen en te vragen of ze de beelden van die nacht eens kunnen bekijken. Ook al is de kans misschien klein, er moeten camera's zijn die Remon na 02:38 hebben vastgelegd. Werk je bij een bedrijf in dit gebied en heb je camera's hangen? Ook dan uiteraard hetzelfde verzoek. Reed je die nacht na 02:38 door dit gebied en heb je een dashcam? Dan zou het mooi zijn als je de dashcambeelden eens zou willen bekijken. Wellicht is hier iets op te zien', schrijft 112fryslan.nl in de oproep.



Het verzoek is ook gericht aan mensen buiten het omkaderde gebied die iemand in dat gebied kennen. 'Het zou mooi zijn diegene in dit bericht te taggen. Wellicht komen door deze oproep of het taggen nieuwe beelden of aanknopingspunten beschikbaar.'



112fryslân.nl doet ook een beroep op voetgangers en fietsers die zich in de bewuste nacht in het omkaderde gebied bevonden. 'Mensen die na 02:38 in dit gebied liepen of fietsten en zich nu realiseren dat ze Remon mogelijk hebben gezien of bijvoorbeeld in de verte iets vreemds hebben gehoord: Neem alsjeblieft contact op met de politie (0900-8844), Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of tip onze redactie: redactie@112fryslan.nl ' De tips worden doorgestuurd naar de familie van Remon.