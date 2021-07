Opruimen bij oevers Maas: 'Mijn handen jeukten al een week om aan de slag te gaan’

Groot verdriet bij Stichting Ambulance Wens: oprichter Kees Veldboer (62) plotseling overleden

26 juli Kees Veldboer, de oprichter en directeur van Stichting Ambulance Wens, is vandaag plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat maakt het bestuur van de bekende liefdadigheidsorganisatie bekend. Veldboer is 62 jaar geworden. ,,Dit komt aan als een mokerslag. Een bevlogen mens is niet meer”, laat de voorzitter in een korte reactie aan deze site weten.