Opschudding binnen politiebond over 'doofpot' rond voorzitter: 'Mijn ACP-hart bloedt’

klachtbriefBinnen politiebond ACP is consternatie ontstaan over de afhandeling van een extern onderzoek naar Gerrit van de Kamp. Meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de vakbondsvoorzitter zijn ‘stelselmatig in de doofpot gestopt’, schrijft een vooraanstaand bestuurslid in een vernietigende brief aan leden van de ACP.

Het bondsbestuur spreekt van schadelijke teksten en zegt niet achter de inhoud van de brief te staan. ,,Binnen de werkorganisatie is er géén commotie en geen verschil van mening over het genomen besluit de voorzitter zijn werkzaamheden te laten hervatten”, benadrukt een woordvoerder van de ACP.



Gerrit van de Kamp, al sinds 2004 hét gezicht van ACP (24.000 leden), legde medio februari zijn werkzaamheden neer na twee anonieme meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De vakbond schakelde een extern en onafhankelijk bureau in om verder onderzoek te doen. Twee weken later bood het bestuur excuses aan Van de Kamp aan, omdat uit onderzoek niet zou zijn gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Volgens ACP-bestuurder Aukje Smet, die sinds een klein jaar de dagelijkse leiding in handen heeft, is die onschuld helemaal niet vastgesteld en ook niet goed onderzocht. Er zou door de leiding van de ACP ‘onvolledige en onjuiste informatie zijn verstrekt’. ‘Het verandert in een drama en een crisis op het moment dat een onderzoek niet mag plaatsvinden’, schrijft Smet. ‘Dat feiten worden verdraaid en dat er onjuistheden worden verkondigd. Dat onderzoeksresultaten worden ontkend. Deze gang van zaken is niet alleen pijnlijk, maar mijns inziens schadelijk en verwerpelijk. En de melders wordt groot onrecht aangedaan.’

Enorme impact

In de vrij gedetailleerde brief, in handen van deze site, schrijft Smet dat ze eind januari werd geconfronteerd met een medewerker die ervaring zou hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag door Van de Kamp. Vanuit haar rol als leidinggevende nam Smet deze melding serieus. Een aantal dagen later volgde een tweede melding van ongewenst gedrag door een andere medewerker. ‘Opnieuw neem ik deze melding serieus. Het vraagt moed om je verhaal te kunnen vertellen’, aldus Smet.

De impact binnen ACP is volgens de briefschrijver ‘enorm’, omdat het gaat om meldingen over het gedrag van een ‘cultuurdrager en boegbeeld van de ACP’. Tot haar verbazing zou het waarnemend bestuur van de ACP echter hebben besloten om het door de bond georganiseerde extern onafhankelijk onderzoek al na een week stop te zetten.

NRC meldt op basis van verscheidene bronnen dat een achttal personen zou hebben geklaagd over onder meer machtsmisbruik, seksueel wangedrag, intimidatie en grof verbaal geweld door Van de Kamp. Daarnaast meldde het onderzoeksbureau in een tussentijdse rapportage dat er sprake zou zijn van ‘een verontrustende en zorgelijke situatie’, aldus Smet.

Integere aanpak

In de dagen daarop zouden door ACP-bestuurders pogingen zijn gedaan om een integere aanpak van het onderzoek te blokkeren, stelt Smet. Het bondsbestuur van de ACP ontkent dit. Het wilde eigenlijk niet reageren op de kwestie, maar voelt zich gedwongen omdat de brief van Smet bij deze site en NRC is beland. ‘De ACP vond en vindt het niet gepast om interne processen en privacygevoelige zaken met de media te delen, het schaadt mensen en de organisatie. Het bondsbestuur van de ACP staat niet achter de inhoud van deze brief: feiten worden onjuist weergegeven en verkeerde conclusies worden getrokken.’

Bij de ACP werken zestig mensen. Velen daarvan zijn afgelopen weken opgestaan en hebben aangegeven zich niet te herkennen in de meldingen over grensoverschrijdend gedrag, meldde ACP in een eerder persbericht. Voor donderdag is er een extra algemene vergadering ingelast om samen met de leden te praten over de gebeurtenissen. Het is onduidelijk of Van de Kamp hierbij aanwezig is.

‘Zoveel verliezers‘

In de brief roept Smet op tot ‘een juist proces, een volledig onderzoek en transparantie’. ‘Mijn ACP-hart bloedt. De hele situatie is pijnlijk en tragisch en kent zoveel verliezers. Echter, als er sprake is van serieuze meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dan mag je als bestuurder en als mens nooit wegkijken. Je staat dan voor één opdracht: de zorg voor een juist, zuiver en integer onderzoek met hoor- en wederhoor.’

Van de Kamp is sinds 2004 voorzitter van de politievakbond. In die functie is hij onder meer actief als woordvoerder van de ACP en overlegt hij met de overheid over de politie-cao. De bond bestaat sinds 1981 en is de grootste politievakbond van Nederland, met ongeveer 24.000 leden.