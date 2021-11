‘Opvang in Ter Apel is opnieuw overvol: honderden mensen te veel’

Er zitten opnieuw honderden mensen te veel in de opvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens ingewijden gaat het vandaag om een overschrijding van zeshonderd mensen, meldt RTV Noord .

Daarmee lijkt de crisissituatie van begin oktober zich te herhalen. Toen zaten er op het hoogtepunt zevenhonderd mensen te veel. Het leidde onder andere tot vechtpartijen en ook de ME moest richting Ter Apel komen om de rust in het aanmeldcentrum terug te laten keren.

Ingewijden vertellen nu dat ‘er duidelijk signalen zijn dat Westerwolde nu weer terug is bij de situatie in oktober’. Een andere bron geeft aan dat er vanavond 2600 mensen in de opvang van Ter Apel zitten. Afspraak is dat er maximaal 2.000 asielzoekers verblijven.