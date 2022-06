Opvang Ter Apel (weer) overvol: 20 mensen sliepen in tenten van Rode Kruis, 130 op stoel

Twintig asielzoekers hebben de nacht van maandag op dinsdag doorgebracht in tenten, die het Rode Kruis maandag opzette op het terrein van de centrale aanmeldlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Daarnaast moesten 130 mensen in wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een stoel slapen.

De centrale aanmeldlocatie heeft opvangplekken voor maximaal 2000 vluchtelingen. Er is al maanden regelmatig te weinig plaats voor alle asielzoekers die een beroep doen op opvang. In de nacht van maandag op dinsdag zijn nog eens 160 vluchtelingen naar een nachtopvang gebracht, 65 mensen hebben geslapen in een sporthal en 95 vluchtelingen zijn naar een tent in Stadskanaal gebracht.

In totaal waren er maandagavond bijna 500 asielzoekers voor wie geen reguliere plaats was. Een woordvoerster van het COA verwacht dinsdagavond weer problemen, aangezien het COA uit ervaring weet dat zich op dinsdag rond de tweehonderd nieuwe asielzoekers melden in Ter Apel. ,,We moeten elke dag opnieuw puzzelen. Het probleem wordt alleen maar groter, omdat er geen doorstroming is’’, zegt zij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dinsdag moet besloten worden of de tenten van het Rode Kruis langer zullen blijven staan op het terrein van het COA. Probleem is dat er een bestuursovereenkomst is gesloten, waarin is afgesproken dat het COA niet meer dan 2000 vluchtelingen zal opvangen in Ter Apel. Dat aantal wordt nu steeds weer overschreden. De gemeente Westerwolde heeft nog niet gereageerd op de opbouw van de tenten.

Crisisnoodopvang

Veiligheidsregio’s gaan bij toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor zeshonderd asielzoekers, elk 150. Inmiddels doen Friesland en Groningen dat in sporthallen in Heerenveen, Finsterwolde en Leek, Zeeland heeft de voormalige bibliotheek van Terneuzen beschikbaar.

Ook de regio Amsterdam-Amstelland is gevraagd 150 vluchtelingen tijdelijk onder te brengen. Hiervoor ligt een voorstel bij het COA en het Rijk. De hoofdstad vangt momenteel al 1650 asielzoekers en statushouders op.