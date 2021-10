Opvangcrisis asielzoekers gaat nog weken duren: ‘Hotels en cruiseboten nodig’

Het keerpunt Corona zorgde voor verhuizing: 'Fijn dat we nu hiér wonen en niet dáár, in de Randstad’

7 oktober Heeft het pandemietijdperk, dat we met al z’n ellende beetje bij beetje achter ons laten, ook voor iets positiefs gezorgd? In de serie Het keerpunt brengen we de komende tijd verhalen van mensen die hun leven ingrijpend op de schop namen. Vandaag: Alma Remijn (53) die eindelijk de knoop doorhakte. Ze verruilde met man Erik het drukke Westen voor de Zeeuwse rust.