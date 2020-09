Opzienbarende vechtpartij in ‘het Venetië van Nederland’: ‘We staan er weer lekker op’

Bij de vechtpartij in Giethoorn, ook wel bekend als ‘het Venetië van Nederland’, raakte een man ernstig gewond, meldde de politie gisteren. Later die avond hield ze één persoon aan. ,,Een 31-jarige inwoner van Emmer-Compascuum", aldus een woordvoerder. Meer aanhoudingen zijn (nog) niet verricht, hoewel er meerdere mensen bij betrokken zouden zijn.



Op videobeelden die al snel via sociale media werden verspreid, is te zien hoe mensen in bootjes, in het water en langs de kant elkaar te lijf gaan.