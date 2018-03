Oranje-meisje Puck: ‘Ik zag de camera en dacht…ik doe het gewoon'

Wel zomertijd, geen lente: veel regen en koude nachten op komst

14:01 Heb jij dankzij de zomertijd en de vroege lammetjes in de wei al helemaal zin in de lente? Dan moet je voorlopig nog even afzien. Dinsdag en woensdag gaat het in vrijwel heel het land langdurig regenen en in de nachten komt de temperatuur de hele week niet al te ver boven het vriespunt uit.