Oranje paraplu kan thuisblijven op Koningsdag, wél ongebruikelijk fris voor tijd van het jaar

Er komt koude lucht naar ons land in de eerste paar dagen van de week. Dagelijks zal de temperatuur tot slechts 9 tot 11 graden stijgen. Normaal zou het eind april tussen de 14 tot 18 graden zijn.

Zowel in de nacht naar woensdag als die naar Koningsdag is er kans op vorst, vooral in het binnenland. Overdag is het weer licht wisselvallig, vooral op de maandag- en dinsdagochtend is er kans op buien. Vanaf dinsdagmiddag wordt het vaker droog, met ook op woensdag veel ruimte voor de zon.

Koningsdag wordt een van de beste dagen van de week. De oranje paraplu kun je dus thuislaten, maar echt lenteweer wordt het niet. De temperatuur stijgt tot 11 graden in het noorden en in het zuidoosten tot 15 graden.

Vooral in de ochtend schijnt de zon veelvuldig. In de loop van de dag zullen er wel wat wolken komen. Maar met de vrij zwakke wind is er goed nieuws voor de kleedjesmarkten. Al met al zijn de omstandigheden op Koningsdag vrij aangenaam. Wel raad Weeronline aan om toch een dikke trui of een extra jas mee te nemen, want als de zon even verdwijnt kan het toch wat frisjes worden.

Vooral hoge temperaturen in het weekend

Vrijdag wordt het nog ietsjes warmer, maar neemt de wisselvalligheid wel weer iets toe. Vooral in het zuiden kunnen flink wat buien vallen. Ook zaterdag vallen er nog enkele buien. Op de laatste dag van het weekend lijkt het vooral droog te blijven met ruimte voor de zon. De temperaturen zijn met 14 tot 18 graden een stuk hoger dan in het begin van de week. Zeker op zondag, als het zonnetje even schijnt, is het geschikt weer om buiten te fietsen of te wandelen.

Meteoroloog Wouter Bernebeek vertelt dat het volgende week nog warmer wordt. „Mooi zonnig wordt het zeker niet, met de buien kan er wel eens onweer komen’’, licht hij toe. Tóch wordt het met temperaturen tussen de 16 en 18 graden weer een stuk warmer. „Zo verdwijnen de koude nachten in elk geval wel.’’ Al met al zijn er verbeteringen, maar een zonnige periode zit er voorlopig niet aan te komen.

Volledig scherm Koningsdag in Boekelo vorig jaar: een en al oranje. © Oranjecomite