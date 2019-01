Oranjes verkochten in stilte kunst aan Rijk

De koninklijke familie heeft meer kunst en antiek uit de Koninklijke Collecties verkocht dan bekend was. Door die verkoop werden diverse ‘paleisgebonden’ cultuurgoederen uit Huis ten Bosch en Het Loo in de jaren tachtig in stilte nationaal bezit. De overheid kocht de cultuurgoederen om te voorkomen dat de koninklijke familie ze aan derden zou verkopen. ,,Als rijkseigendom is behoud van deze voorwerpen in de paleizen waarvoor ze in veel gevallen zijn vervaardigd, op lange termijn gegarandeerd’’, aldus de gezamenlijke verklaring van OCW en de RVD.