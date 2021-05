Organisatie: Storing bij Nederlandse provider oorzaak van niet meegetelde stemmen

UpdateDe problemen die veel mensen in Nederland gisteren ervaarden nadat ze hadden geprobeerd te stemmen voor het Eurovisie Songfestival, komen voort uit een storing bij een provider. Die verwerkte hun sms’jes niet op tijd, waardoor ze soms midden in de nacht te horen kregen dat hun stem niet meetelde. Dat zegt de European Broadcasting Union (EBU), die de klachtenstroom onderzocht, tegen deze site.

Mensen die een publieksstem probeerden uit te brengen kregen - soms pas om 05.05 uur - een berichtje terug dat ze te laat zouden zijn geweest met het versturen van hun stem. De EBU benadrukt dat alleen stemmen worden meegeteld die zijn uitgebracht toen de lijnen ‘open’ waren, zoals tijdens de show in beeld te zien was. Bij een provider in Nederland waren er volgens de EBU technische problemen, waardoor de verstuurde sms’jes niet op tijd bij de organisatie binnenkwamen.

‘We betreuren de teleurstelling, maar dit kon de EBU niet controleren’, aldus een woordvoerder. Om welke provider het gaat en of alle klachten inderdaad van mensen kwamen die bij die aanbieder klant zijn, is niet duidelijk.

Vijf keer

Songfestivalkijker Dennis Hofs uit Enschede stemde naar eigen zeggen vijf keer voor het songfestival via de officiële app, kort nadat het stemmen geopend was. ,,Pas uren later kreeg ik antwoorden via sms voor maar liefst vier van de vijf stemmen dat de voting helaas al was afgelopen. Als zoveel vroeg uitgebrachte stemmen al niet geteld zijn, vraag ik me af of het stemmen wel eerlijk is verlopen.’’ Een deel van de stemmen uit Nederland telde dus niet mee door de storing, maar de EBU spreekt verder van een eerlijk, gecheckt en geverifieerd resultaat.

Kijkers van het songfestival melden eerder vandaag bij deze nieuwssite massaal dat ze op tijd hebben gestemd maar daarna toch een bericht kregen dat hun stem niet meegeteld is. Er kwamen vandaag zo'n vijfhonderd e-mails en WhatsApp-berichten binnen van mensen die aangeven dat hen dit ook is overkomen. Zo kreeg de Barendrechtse Dorina van der Voorden pas om 05.05 uur vanmorgen een sms terug met de melding: ‘Helaas is de voting al afgelopen.’ Ze is teleurgesteld: ,,En ik ben erg benieuwd om hoeveel mensen dit gaat.’’

Screenshots

Uit screenshots van mensen die hebben gestemd, in het bezit van deze nieuwssite, blijkt dat zij wel vóór het sluiten van de televoting hun stem uitbrachten. Toch ontvingen zij daarna een berichtje met de melding dat hun stem niet op tijd zou zijn ingediend. ‘Bedankt voor uw deelname. Helaas is de voting al afgelopen’, zo staat te lezen in het automatisch verstuurde antwoord.

Quote Het kost me bijna 5 euro aan sms-kos­ten, maar slechts drie stemmen zijn geteld! En die reactie kwam pas uren later!’’ Krista Vermeulen, één van de teleurgestelde televoters

Er heerst onder de songfestivalstemmers een forse teleurstelling. Ellen uit Zeist: ,,In totaal heb ik vijftien stemmen uitgebracht. Althans dat dacht ik. Fiks bedrag waarschijnlijk, maar vond het het waard. Nu niet meer. 😡’’, betreurt zij. ,,Vannacht kreeg ik al drie keer een sms en vanmorgen nog zes keer een sms waarin vermeld werd dat de voting was afgelopen.’’ De Tielse Krista Vermeulen, die tien keer stemde, is ook onthutst. ,,Het kost me bijna 5 euro aan sms-kosten, maar slechts drie stemmen zijn geteld! En die reactie kwam pas uren later!’’ Er mochten maximaal twintig stemmen per deelnemer worden uitgebracht.

Hoe werkt het ook alweer met de puntentelling bij het Eurovisie Songfestival? Bij het Songfestival worden er punten verdeeld door vakjury’s en zijn er publieksstemmen. De puntentelling – “Paris, may I have your votes please?” – begint met de vakjury’s. De vertegenwoordigers van die landen mogen zeggen wie de befaamde ‘twelve points, douze points’ krijgt. Daarna volgen de publieksstemmen. Op basis van die twee puntentellingen samen, wordt uiteindelijk de winnaar bepaald. De songfestivalkijkers die nu klagen zijn de mensen die hebben geprobeerd een publieksstem uit te brengen. Naast Nederlanders zijn er ook mensen uit België en Noorwegen die aan deze site melden dat hun stem niet is meegeteld. De resultaten van de televoting worden niet per land gegeven, maar de stemmen uit álle landen worden bij elkaar opgeteld en vervolgens door de presentatoren bekendgemaakt. Te beginnen met het land met de minste punten. Het Verenigd Koninkrijk - dat de avond door moet komen met 0 punten - kreeg geen punten van de vakjury, noch van het publiek.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Presentatoren Chantal Janzen en Jan Smit tijdens de puntentelling van de finale van het Eurovisie Songfestival 2021. Het liedjesfestijn wordt georganiseerd in Nederland en vindt in aangepaste vorm plaats in Rotterdam. © ANP

Songfestivalkijkers die zich afvragen of zij de enigen zijn die dit meemaken, krijgen veel bijval op social media. ,,Ik heb aan het begin gestemd toen de voting line werd geopend. Ik krijg net sms'jes binnen dat de voting is afgelopen, dus de stemmen niet meetellen’’, vraagt ene Dejana Milankovic zich bijvoorbeeld op Twitter af. Andere stemmers reageren bevestigend. ,,Ja!’’ zegt bijvoorbeeld Lex Ouburg volmondig. ,,Van mijn twintig sms’jes hebben er vijf de getelde stemmen bereikt.....’’

Ook Saskia Hertogs ving meermaals bot. ,,Eerst waren er twee niet meegeteld, uiteindelijk de derde stem na meer dan twee uur blijkbaar ook niet, bizar! Wellicht had Italië dan meer dan 3 punten van Nederland gehad.’’ De eerste twee sms'jes ontving zij al om 01.15 uur, en de derde volgde pas om 03.47 uur 's nachts, is te zien aan haar schermafbeelding. Ook uit België en Noorwegen komen berichten van mensen die hebben gestemd, van wie hun stem niet zou zijn meegeteld.

Lees door onder de schermafbeelding.

Volledig scherm Op social media posten veel stemmers van het Songfestival een schermafbeelding van het berichtje dat ze ontvingen waarin staat dat ze hun stem te laat zouden hebben ingediend. © AD

Italië heeft zaterdagavond in Rotterdam Ahoy de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. De Italiaanse rockgroep Måneskin kreeg in totaal 524 punten. De band won vooral dankzij het grote aantal publieksstemmen. Måneskin trad op met een rocknummer. In de 65-jarige historie van het songfestival wist ‘rock’ slechts één keer te winnen. In 2006 schreven de Finse monsters van Lordi de liedjeswedstrijd op hun naam. Frankrijk en Zwitserland eindigden op de tweede en derde plek. Nederland werd met Jeangu Macrooy 23ste van de 26 deelnemende landen. De zanger kreeg van de vakjury’s 11 punten en 0 punten van het publiek. De Utrechtse Stefania, die namens Griekenland meedeed, scoorde beter met haar tiende plaats.

Televoter Marian Paschke uit het Limburgse Arcen plaatste ongeveer dertig stemmen. Aan de screenshots te zien deed zij dit ruim binnen de tijd. ,,In de loop van de nacht zijn van zo’n 25 stemmen berichten binnengekomen dat ze helaas niet meetellen, omdat ze te laat zijn. Heel jammer.....’’ zegt ze teleurgesteld. ,,Ik ben vóór hertelling en anders geld terug.’’ De Zaltbommelse Dominik Morawiak - die ook trachtte te televoten - constateert dat voor iedere sms die hij ontving - óók als zijn stem niet was meegeteld - er 45 eurocent werd afgeschreven.

De bestemming van het geld is het Bredase bedrijf CM.com, dat zich profileert als een communicatieplatform. Dit snel groeiende bedrijf, met zo'n 500 fte en 134 miljoen euro omzet per jaar, heeft kantoren in onder meer Dubai, Londen en Brussel. De Brabantse firma laat weten niet bevoegd te zijn om het songfestival te vertegenwoordigen in de pers en verwijst ook naar de EBU.

Volledig scherm Aan een afschrift van een van de televoters is te zien dat ook als de persoon een sms ontving met de melding dat een stem niet was meegeteld er wel 0,45 euro werd afgeschreven van de rekening. © AD

Heb jij ook op tijd gestemd, maar is je stem niet meegeteld? Dan kun je ons een berichtje sturen via WhatsApp of Signal op: +31615377185. Je kunt ook mailen naar tips@ad.nl. Via al deze kanalen kun je ons ook anoniem misstanden tippen. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacystatement.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.