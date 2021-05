Organisator Songfestival doet onderzoek naar klachtenstroom over niet meegetelde stemmen

Songfestivalkijker Dennis Hofs uit Enschede stemde naar eigen zeggen vijf keer voor het songfestival via de officiële app, kort nadat het stemmen geopend was. ,,Pas uren later kreeg ik antwoorden via sms voor maar liefst vier van de vijf stemmen dat de voting helaas al was afgelopen. Als zoveel vroeg uitgebrachte stemmen al niet geteld zijn, vraag ik me af of het stemmen wel eerlijk is verlopen.’’