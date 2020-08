‘Orgie’ van oesters in Texelse haven kleurt zeewater wit

‘Superhit­te­golf’ in Noord-Lim­burg op de warmste 10 augustus ooit

17:00 In het Noord-Limburgse Arcen is vanaf vandaag sprake van een regionale 'superhittegolf’, meldt Weeronline. In de plaats werd vanmiddag een temperatuur van 35,1 graden gemeten, waardoor aan alle voorwaarden voor een dergelijke hittegolf is voldaan.