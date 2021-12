Oscar Hammerstein geschrapt als advocaat na klachten Peter R. de Vries en kroongetuige Nabil B.

Hammerstein gaf in juli 2020 een interview aan deze krant over zijn periode als advocaat van B. In dat interview stelde hij dat de breuk met de kroongetuige zou zijn veroorzaakt door wijlen Peter R. de Vries.



Ook deed hij in het interview uitspraken over advocaat Khalid Kasem, die toen net in opspraak was geraakt vanwege vermeende banden met de organisatie van Ridouan T. Hammerstein stelde dat hij van een officier van justitie had begrepen dat het OM niet zat te wachten op De Vries, omdat hij destijds kantoorgenoot was van Kasem.



Kasem meent dat Hammerstein heeft geprobeerd zowel hem als De Vries zwart te maken. De klacht van Nabil B. had onder meer betrekking op het schenden van het beroepsgeheim door Hammerstein door privé-informatie te verstrekken.