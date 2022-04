Oss en Alkmaar vangen asielzoekers uit overvol aanmeldcentrum Ter Apel op

Ongeveer 150 asielzoekers vertrekken vanuit de overvolle opvang in Ter Apel naar Alkmaar. Daar kunnen ze een week lang worden opgevangen in het Sportpaleis. Dat hebben de gemeente Alkmaar en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aangekondigd. De eerste vijftig asielzoekers komen vandaag aan. Op donderdag en op vrijdag komen er even grote groepen.

De groep vluchtelingen bestaat volgens Angelo Schuurmans van de Stichting Thuis in Oss uit vijftig Syriërs, twintig Eritreeërs en voor de rest mensen uit onder meer Afghanistan en Indonesië. Eerst was volgens hem niet duidelijk waar de mensen dinsdagavond terecht konden. ,,We dachten over hotels na. Maar toen zagen we kindertjes rondlopen, die dringend een slaapplek nodig hadden. We hadden nog bedden staan in het oude belastingkantoor. Die waren eigenlijk bedoeld voor Oekraïners. Maar deze groep ging even voor.”