Oss herdenkt spoorwegdrama

Voor inwoners van Oss is de bijeenkomst op een groot scherm te volgen in het stadion van TOP Oss. De herdenking in het theater begint om 16.00 uur. Het stadion gaat om 15.00 uur open.



De gemeente Oss benadrukt dat de herdenking is bedoeld voor genodigden en inwoners van Oss. De gemeente verzoekt belangstellenden uit de rest van het land de herdenking te volgen op televisie of internet. Brabants Dagblad zal de herdenking uitgebreid volgen. NPO Nieuws zendt de herdenking rechtstreeks uit.