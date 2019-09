Oss hijst de herdenkingsvlag: 'Dat blijven we elk jaar doen'

Vier vers aangeplante vlinderstruikjes vormen het hart van de nieuwe herdenkingsplek op basisschool De Korenaer in Oss, die vorig jaar in één klap vier leerlingen verloor. Op de muur naast de ingang staat sinds gisteren een regenboog van verf, gemaakt door een van de ouders van de school. Hij kleurde ook de vier metalen vlinders die vandaag, tijdens de eigen herdenking op de school, op de muur worden gehangen. Directeur Peter Janssen verwacht vijfhonderd aanwezigen. ,,We hijsen voor het eerst onze herdenkingsvlag met daarop een regenboog en vier vlinders. Dat blijven we elk jaar doen, ook als hier over een paar jaar ons nieuwe schoolgebouw staat.”



Aan het eind van de herdenking leggen alle kinderen een steen bij het tuintje waar ze zelf een boodschap op schrijven of tekenen. ,,Dat is voor ons een mooie afsluiting", zegt Janssen. De directeur loopt voorbij het tuintje de school in, naar zijn kantoor. Op de vensterbank van zijn werkkamer liggen portretten van de vier kinderen. De rouwkaarten staan erbij. In het midden ligt een groot hart van hout met hun namen erop: Fleur, Kris en de zusjes Dana en Liva.