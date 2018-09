Oss rouwt na spoordrama: 'Dit is hartverscheurend'

De overgang aan de Braakstraat is afgeschermd en een deel van de straat is afgesloten vanwege het onderzoek dat plaatsvindt . Bij de afzettingshekken laten rouwende Ossenaren hun tekenen van medeleven achter. Ook leeftijdgenootjes van de basisschoolkinderen leggen kaarten en briefjes neer.



Volgens gemeentelijke toezichthouders bij de hekken is het in de loop van donderdag steeds drukker geworden bij de spontaan ingerichte herdenkingsplek. Op enige afstand zoeken ook veel mensen elkaar op om het drama te bespreken. De gemeente heeft een wijkcentrum ingericht als ontmoetingsplek voor direct betrokkenen bij de slachtoffers.

De 21-jarige Aron van Uden legde witte bloemen neer in de buurt van de rampplek. ,,Ik werd vanochtend wakker, ik woon hier vijfhonderd meter vandaan, en hoorde het nieuws. Pas wat later besefte ik hoe verschrikkelijk het was wat er gebeurd is. Ik werd getriggerd hier naartoe te komen, ben een bloemetje gaan halen om het neer te leggen."

Aron is zelf geen vader. ,,Ik weet niet wat het is om drie kinderen te hebben maar dit is hartverscheurend."

Rouwbanden

Later vandaag staat de gemeenteraad stil bij het drama. De spelers van TOP Oss treden vrijdag in de wedstrijd tegen Sparta aan met rouwbanden. Ook houden ze een minuut stilte bij de start van de wedstrijd. RKSV Margriet heeft alle trainingen van donderdagavond afgeblazen. Vanuit steeds meer hoeken klinkt de oproep om ook in de amateursport komend weekend een minuut stilte te houden.



Een aantal kerken en moskeeën in Oss slaan de komende dagen de handen ineen voor een gezamenlijke herdenking voor de vier dodelijke slachtoffers. Tussen 15.30 en 17.00 uur. zijn de deuren open.

Er is geen viering of dienst, maar vooral ruimte voor het branden van een kaarsje. Rouwende mensen kunnen terecht in de Grote Kerk, Visserskerk, Heilig Hart Kerk, Grote Moskee, Kleine Moskee, Paaskerk en de Jozefkerk.



Ondernemers in het centrum van Oss hangen de vlaggen halfstok. Ook is hen gevraagd de muziek in de winkels uit te zetten.

Volledig scherm Bloemen en knuffels vanwege het spoordrama in Oss. © Tom Vos

Volledig scherm Bloemen en knuffels op de plaats van het ongeval. © Tom Vos

Volledig scherm Bloemen en knuffels op de plaats waar het drama in Oss zich afspeelde. © Van Assendelft

Volledig scherm Bloemen en knuffels op de plaats waar het drama in Oss zich afspeelde. © Van Assendelft

Volledig scherm Bloemen en knuffels op de plaats waar het drama in Oss zich afspeelde. © Van Assendelft

Volledig scherm Bloemen bij de spoorwegovergang © Noel van Hooft/AD

Volledig scherm De vlag haflstok bij het Osse TBL. © Roy van der Lee/BD