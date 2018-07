Ossenaar beschoten terwijl hij in badkamer is: 'Het waren forse knallen'

Omstreeks halfvijf werd alarm geslagen. Bij de woning is in het rolluik van de benedenverdieping één kogelgat te zien, maar volgens buurtbewoners is er ten minste twee keer geschoten.

De schutter rende na de schietpartij naar buiten, stapte aan de bijrijderskant in een zwarte auto die met piepende banden wegreed. ,,Hij reed echt zó hard. Dat was niet normaal", zegt een vrouw die in de straat woont.

'Het leek wel vuurwerk'

,,Ik schrok wakker van een paar forse knallen. Ik dacht: wat is dit nou?", vertelt een andere buurman voor de camera's van deze krant. ,,Het leek wel vuurwerk. Ik deed de rolluik omhoog en zag nog een paar rode lampen in de verte verdwijnen. Op dat moment wist ik nog niet wat er aan de hand was." Hij ziet het slachtoffer bijna iedere dag. ,,Ik kom wel eens bij hem over de vloer. Ik heb hem vanochtend kort gesproken. Hij vertelde dat hij die gasten in de badkamer tegenkwam. Ik heb de badkamer gezien, er zit een kogelgat in de deur. Dat is wel schrikken."

Afgezet

Het slachtoffer woont voor zover bekend alleen. Volgens omwonenden gaat het om 'een aardige man'. ,,Hij zegt altijd vriendelijk gedag. Tegen ons doet hij gewoon normaal. Maar ja, je wordt niet zomaar beschoten. Iedereen hier in de buurt weet wat er speelt en gaat uit van een gerichte actie", zegt een andere buurman.



De omgeving van de woning is afgezet met linten, de politie is ter plaatse en doet verder onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. ,,Het hele gebeuren maakt wel indruk hier. In deze straat wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Die zitten hier allemaal niet op te wachten."



De mogelijke vluchtauto van de schutter is later in de ochtend in de omgeving aangetroffen.