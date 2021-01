Osterhaus en Gommers: Daling positief, maar gaat te langzaam

Dat de daling in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames langzaam doorzet is positief, maar het is volgens Diederik Gommers en Ab Osterhaus nog veel te vroeg om écht positief te zijn. Beide deskundigen hadden gehoopt op een stevigere daling. ,,Het is een moeilijke periode. De waarschuwingen die we krijgen uit Engeland liegen er niet om.”

Tot 10.00 uur zaterdagochtend zijn er 7383 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 764 minder dan gisteren. Vrijdag nam het aantal ook af, met 1567. De daling zet door, maar neemt wel af. Ook het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in ziekenhuizen is verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen 2567 mensen met corona. Dat is 69 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 693 op de ic, een daling van 7 patiënten, en 1874 op de kliniek, 62 patiënten minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Viroloog Ab Osterhaus is er alles behalve gerust op dat het genoeg is. ,,De daling is goed, maar ik maak me toch echt zorgen. De daling zou veel groter moeten zijn. Het is in elk geval veel te vroeg voor een ‘hoera-stemming’, en met het woord ‘versoepeling’ moeten we al helemaal uitkijken.”

Triage

Quote Als de Britse variant ook hier voet aan de grond krijgt, dan hebben we niet genoeg ziekenhuis­bed­den Ab Osterhaus, viroloog Osterhaus is met name bevreesd voor de beelden uit het Verenigd Koninkrijk. ,,Je kan de situaties in de ziekenhuizen in Ierland en Engeland niet met Nederland vergelijken, maar we moeten ons wel voorbereiden op de situaties die zich daar afspelen.” De viroloog doelt op de Britse variant van het coronavirus, die vele malen besmettelijker lijkt te zijn.



Ook in Nederland is deze variant inmiddels opgedoken. ,,We kunnen het in de ziekenhuizen allemaal nog maar nét aan. Als de Britse variant ook hier voet aan de grond krijgt, dan hebben we niet genoeg ziekenhuisbedden.” Osterhaus las beangstigende verhalen over triage in Londense ziekenhuizen. ,,Als dat de voorbode is, dan hou ik mijn hart vast.”

‘Dit soort berichten kregen we in februari ook uit Italië’

Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, is weinig positief over de voorzichtige daling in de cijfers. ,,Nee, het daalt gewoon niet hard genoeg. Er is sprake van een daling, maar écht doorzetten wil het niet. Het riskante is, en daarom is dit een moeilijke periode, dat de waarschuwingen die we krijgen uit Engeland er niet om liegen. De mensen daar zeggen: ‘je weet niet wat er op je af komt’. Dat soort berichten kregen we in februari ook van onze collega’s uit Italië.”

Hoewel de Britse variant nog niet dominant is in ons land, wil dat niet zeggen dat dit niet kan gebeuren. ,,Misschien heeft dat te maken met het feit dat we al een tijdje in de lockdown zitten. Daarom is het ook belangrijk dat we het nog even volhouden.”

Hoogstwaarschijnlijk maakt premier Rutte komende week bekend dat de lockdown nog langer zul duren (‘dat is echt een besluit van het kabinet’). De maatregelen nu versoepelen zou onverstandig zijn, meent Gommers. ,,We kunnen in de ziekenhuizen gewoon weinig hebben. Als er sprake is van exponentiële groei lopen die bedden zo vol. En het ziekenhuispersoneel loopt echt op het tandvlees. Ja, iedereen in de samenleving doet dat. Ook de mensen met een eigen bedrijf. Ik begrijp goed dat zij zeggen: gooi de boel open, we hebben toch minder besmettingen. Maar helaas zitten we qua besmettingen en het aantal mensen in het ziekenhuis nog op een veel te hoog niveau.”

