Oud-chauffeur Fortuyn: Ik hoop dat iemand die begaan is met Pim de auto koopt

De beroemde Daimler Eight V8 van wijlen Pim Fortuyn staat weer te koop, voor 19.500 euro. Inclusief het familiewapen van Fortuyn. Op het navigatie-apparaat staat nog de laatste bestemming: Hilversum, waar de politicus op 6 mei 2002 werd doodgeschoten. Voormalig chauffeur Hans Smolders hoopt dat de voor hem dierbare auto terechtkomt bij iemand die nog 'begaan is met Pim'.

Fortuyn kocht de Daimler Eight met lange wielbasis nieuw in 1998. Zijn chauffeur Hans Smolders reed de teller naar de 106.000 kilometer. Volgens de dealer wordt de 290 pk sterke auto compleet afgeleverd. Dat wil zeggen dat de nieuwe eigenaar bijvoorbeeld ook de onderhoudsfacturen krijgt. Daarnaast ligt de familievlag klaar in de achterbak. Die vlag zou Fortuyn aan de voorzijde van de auto bevestigen als hij de nieuwe minister-president zou zijn.

Tweedehandsje

De limousine heeft sinds de dood van zijn eerste eigenaar al een heel leven achter de rug. Eerst werd de wagen via de broer van Fortuyn aan een vriend gegeven. In 2005 kocht een verzamelaar de Daimler op de AutoRai, om hem in 2013 weer door te verkopen. Nu staat hij bij een dealer in Alkmaar.

De Daimler werd vooral bekend toen Fortuyn in februari 2002 na het uiteenvallen van Leefbaar Nederland zijn arm uit het autoportier stak en zei dat hij de nieuwe minister-president van Nederland zou worden.

Familie

De broer van Pim Fortuyn, Simon, reageert gelaten op het nieuws dat de Daimler weer te koop is. ,,Man, dat ding is al twintig jaar oud, joh! Ze gaan hun godzalige gang maar, ik weet niet wat ze er allemaal bij bedenken. Alles is te koop en te downloaden, daar hebben we als familie geen grip op. Ze proberen er gewoon een commercieel slaatje uit te slaan, wat moet ik er verder mee? Ik wens de koper er veel succes mee, ik doe er in ieder geval geen bod op.''

Ook chauffeur Hans Smolders laat de verkoop over zich heen komen. ,,Kijk, het gaat zoals het gaat. Ik hoop dat hij bij iemand komt die er ook wat gevoel bij heeft. Achteraf gezien had ik hem in die tijd beter zelf kunnen kopen, maar daar was ik toen niet mee bezig. Ik moet zeggen dat ik die 19.500 euro wel een redelijke prijs vind. Die auto is mooi bijgewerkt, hij is hartstikke netjes.''

Als het over de auto gaat, komen de herinneringen bij Smolders spontaan boven. ,,Die navigatie was in die tijd redelijk nieuw, maar achteraf gezien was het behelpen. We reden er regelmatig verkeerd mee. We waren een keer in Limburg en toen viel hij helemaal weg. Pim moest naar het toilet, maar we kregen de bestemming niet gevonden. Moest ik van hem stoppen omdat het anders niet goed zou gaan. Nou, hij zo het weiland in.''

Dierbaar

,,Als ik terugkijk, dan had ik ook liever een paar spullen meegenomen, een paar herinneringen. Maar dat doe je niet zomaar. Wat niet van jezelf is, is niet van jezelf. Er zijn wel dingetjes bij die heel herkenbaar en dierbaar zijn hoor. Ik kan die auto wel uittekenen en heb er heel wat kilometers in gereden. Hij rijdt echt fijn.''

Smolders denkt dat er wel belangstelling is voor de Daimler. ,,Ik ken wel een aantal mensen die best wel wat geld hebben en nog heel erg begaan zijn met Pim. Als zo iemand hem koopt, dat is wel het leukste. Dat er niet een of andere verzamelaar er geld in ziet. Ik zou het leuk vinden als iemand hem krijgt die er ook gevoel bij heeft. Maar goed, dat zal de markt moeten doen, daar hebben we geen invloed op. Zelf kopen, daar heb ik geen zin meer in.''

Volledig scherm De koper ontvangt naast de auto een uitgebreide collectie memorabilia van Fortuyn. © Auto Leitner