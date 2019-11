Oud-directeur Slotervaart 15 maanden de cel in voor verduistering 1,2 miljoen euro

Volgens de rechtbank staat vast dat zij zichzelf heeft verrijkt ten koste van het ziekenhuis waaraan ze leiding gaf. Zo werd het miljoen dat was bestemd voor de bouw van een behandelkliniek in Turkije gebruikt voor een investering in een resort. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat die aankoop paste in het project in Turkije, wel dat het voor eigen gewin was”, aldus de rechtbank. Die verweet Erbudak het laakbare van haar eigen handelen niet in te zien. ,,Ze wijst naar anderen en heeft misbruik gemaakt van haar positie.”



Valsheid in geschrifte is ook bewezen verklaard. Erbudak liet welbewust valse facturen opstellen. Ook is ze schuldig aan het wegsluizen van 200.000 euro via een transactie rond een bedrijfje in medische software, aldus de rechtbank. Erbudak wordt niet veroordeeld tot een schadevergoeding.



Voor zelfverrijking via zorggelden waarvoor ze geen verantwoordelijkheid neemt en naar anderen wijst, is celstraf volgens de rechter de enige passende straf. Die luidt vijftien maanden onvoorwaardelijk plus een beroepsverbod als bestuurder, voor de duur van zes jaar en drie maanden.



Tegen de vroegere baas van het vorig jaar failliet verklaarde ziekenhuis in Amsterdam-West was in september twee jaar cel geëist. De rechtbank vond de eis van het OM in principe passend, maar matigde de definitieve straf, onder meer omdat het om zaken van lang geleden gaat.