Oud en nieuw ‘leukste én gevaarlijkste’ avond

Nederland is nog in de ban van Sinterklaas, maar programmamanager Geweld tegen Politie Ambtenaren Ruud Verkuijlen heeft zijn blik al maanden gericht op de jaarwisseling. Dan breekt hét ‘hoog risico evenement’ van het jaar aan. Met 6000 tot 7000 agenten zet de politie alles op alles oud en nieuw veilig en gezellig te laten verlopen. Voor henzelf, maar ook boa’s en hulpverleners van de brandweer en ambulance.

Dat lukt op veel plekken. Het neemt niet weg dat er gemiddeld toch ruim 10.000 incidenten plaatsvinden. Afgelopen jaar raakten 75 politiemensen bij geweldsincidenten betrokken. Ze werden bijvoorbeeld bekogeld met vuurwerk, waarvan sommige projectielen zo zwaar zijn dat ze kunnen worden vergeleken met een aanvalsgranaat. Verkuijlen: ,,Het is gebeurd dat het Openbaar Ministerie daarom vervolgde voor poging tot doodslag.’’ Het zegt iets, over de storm waarin agenten terecht kunnen komen. ,,Soms is het echt een persoonlijk drama, waarbij politiemensen tijdelijk hun gehoor of zicht kwijtraken. Of erger.’’

Draaiboek

Dat is onder meer de reden om in de zomer al te beginnen met het maken van draaiboeken. Agenten worden getraind om met Nieuwjaar om te gaan met vuurwerkagressie. Speciale brillen en gehoorbescherming moeten zorgen voor extra veiligheid. Er wordt gespeurd naar illegaal vuurwerk. ,,Vorig jaar haalden we voor het eerst internationale sites uit de lucht, die illegaal vuurwerk leveren. Dat zetten we nu door. We kijken ook naar de logistieke stroom: hoe worden pakketten bezorgd?’’ Het is nog te vroeg om van een trend te spreken, maar de politie heeft al op 30.000 kilo illegaal vuurwerk de hand weten te leggen. Het is veel meer dan de 16.000 kilo van vorig jaar.

lees verder onder de foto

Volledig scherm Illegaal vuurwerk in Sprang-Capelle. © Politie

De toename van illegaal zwaar vuurwerk maakt de brandweer bezorgd. Daar weten ze: het levert niet alleen schade op, maar ook gevaar voor omstanders en eigen personeel. De brandweer is blij met fikse straffen en zet zelf in op voorlichting over gevaren van vuurwerk. Ook met de legale variant moet verstandig om worden gegaan. Toch weet Stephan Wevers van Brandweer Nederland: Het hele jaar door wordt gewerkt voor minder branden, minder slachtoffers en minder schade, ‘maar de jaarwisseling is de dag van meer branden, meer schade en meer slachtoffers’. ,,Er is structureel sprake van een enorme piek. Vorig jaar zijn we 3500 keer uitgerukt tijdens oud en nieuw. Dat is een daling ten opzichte van twee jaar eerder, maar er zijn nog altijd te veel excessen.’’ Dat brandweerlieden soms worden gehinderd bij het uitoefenen van hun werk, is ‘onbegrijpelijk'.

Leger

In Utrecht grijpen ze in de strijd tegen autobranden rond oud en nieuw zelfs naar het leger. Camera's van defensie screenen vanuit de lucht op hitte. Hulpdiensten kunnen op basis van die gegevens sneller bij autobranden zijn. Dat heeft niet alleen voordelen bij het blussen, het moet ook de pakkans vergroten. Zulke maatregelen zijn bij de ambulancediensten niet nodig. Gelukkig, benadrukt een woordvoerder van Ambulancezorg Nederland, verlopen de jaarwisselingen daar goed. ,,Meldkamers geven vaak mee dat de jaarwisseling druk was, vergelijkbaar met een druk weekend.’’

Buisiness as usual wordt het niet helemaal voor de politie, is de verwachting. ,,Nu de vuurwerkvrije zones een vlucht lijken te nemen, staan we voor een nieuwe uitdaging. Met de huidige capaciteit is dat voor ons lastig te handhaven. Dat betekent dat Boa’s daarvoor moeten worden ingezet. Het spreekt voor zicht dat die op ons kunnen rekenen als het uit de hand loopt.”



De boa's zelf konden ondertussen bij de Nederlandse Boa Vakbond een speciale cursus volgen, om verschillende soorten vuurwerk te herkennen en te weten hoe ze daar op kunnen reageren. De dag naar Sinterklaas spreken ze in bij de Amsterdamse gemeenteraad, omdat ze met pepperspray, een wapenstok en bodycam worden uitgerust. Het pleit zal niet voor oud en nieuw zijn beslecht.



Quote Een buienfront beperkt de schade enorm Ruud Verkuijlen, Politie