Oud-kickbokser die postbezorger doodsloeg omdat hij modem niet kreeg ‘handelde uit noodweer’

Testbe­richt NL-Alert week later vanwege Pinksteren

Het NL-Alert testbericht komt deze maand een week later dan gepland. Vanwege Pinksteren wordt het bericht niet maandag 6, maar maandag 13 juni verstuurd. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert over noodsituaties via een melding op de mobiele telefoon.

30 mei