Oud-materiaalman Feyenoord verdacht van moord in drugsmilieu

De man zou de 41-jarige Raouf uit Temse om het leven hebben gebracht in zijn loods. Daarna werd zijn lichaam 20 kilometer verder gedumpt in Nederland naast een uitgebrande Range Rover op de Zeedijk in Kloosterzande.



Onderzoek wees uit dat de man door een misdrijf om het leven was gebracht. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Z., die het garagebedrijf Vintage Cars House in de plaats Stekene runt, ontkent zijn betrokkenheid.



Het slachtoffer was al langer bekend bij de politie met banden in het drugsmilieu. Hij werd ooit aangehouden en er werden drugs bij hem in beslag genomen. Door fouten ging hij toen vrijuit. Z.'s advocaat wil niets over de zaak kwijt.