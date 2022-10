Oud-minister Wouter Koolmees wordt nieuwe topman van NS

Koolmees was tot begin dit jaar minister van Sociale Zaken, waardoor hij mede verantwoordelijk was voor de overheidssteun aan ondernemers die getroffen werden door corona. Maar hij keerde in het nieuwe kabinet niet terug. De econoom was eerder zeven jaar Kamerlid namens D66 en werkte voor het ministerie van Financiën.

Zijn laatste openbare klus was die van coalitie-informateur in zijn thuisgemeente gemeente Rotterdam. En vorig jaar was hij samen met Johan Remkes verantwoordelijk voor de vorming van het nieuwe kabinet Rutte IV.

Koolmees wordt topman in een tijd dat de NS van meerdere kanten onder vuur ligt. Intern rommelt het, met medewerkers die meer salaris willen en daarom al diverse keren hebben gestaakt. Recent is er een akkoord bereikt, maar de ontevredenheid is nog groot. Reizigers ervaren steeds vollere treinstellen en op verschillende trajecten vallen treinen uit door personeelsgebrek.

‘Zorgen dat de reiziger tevreden is’

‘Ik ken NS in de hoedanigheid van reiziger goed, ik ben een grootverbruiker van de trein', schrijft Koolmees in een persbericht van zijn nieuwe werkgever. ‘Ik ben altijd onder de indruk van hoe goed we het in Nederland geregeld hebben. Toch staat NS steeds meer onder druk en dat geldt ook voor haar prestaties. Samen met alle NS’ers wil ik ervoor zorgen dat de reiziger tevreden is en dat NS de noodzakelijke ambities van Nederland op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid kan waarmaken.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.