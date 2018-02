Oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden

Premier Mark Rutte is geschokt door het overlijden van Lubbers. Hij roemt de CDA'er om hoe hij Nederland in de jaren tachtig door slecht economisch weer loodste. ,,Lubbers was de premier van mijn jeugd. Zoals hij dat voor veel mensen was. Je had soms het idee dat hij nooit meer wegging. Hij heeft Nederland internationaal op de kaart gezet."



Rutte benadrukt dat zijn voorganger niet alleen iemand was die hij uit zijn jeugd kende, maar als informateur in 2010 ook betrokken was bij de vorming van het kabinet-Rutte I. ,,Ik heb hem toen en later leren kennen als een intelligent, wijs en betrokken mens", aldus de premier. ,,Mijn hart en gedachten zijn nu bij zijn vrouw Ria, zijn kinderen en kleinkinderen. Hen wens ik alle kracht toe die nodig is om dit grote verlies te dragen.''



Premier Rutte sprak regelmatig af met Lubbers. ,,Het is een man die voor elk probleem tien oplossingen had. Hij was creatief, hyperintelligent. Helaas was hij al een tijd ziek."