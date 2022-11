Oud-profwielrenner Pieter Weening voor de rechter vanwege mishandeling

Weening zou zijn ex en haar broer hebben bedreigd en mishandeld tijdens kerst. Er ontstond onenigheid over de opvoeding van de kinderen en dat ontaardde in een vechtpartij. Volgens Weening moest hij zichzelf verdedigen. Hij had zijn ex-vriendin en haar familie op bezoek, maar het liep uit de hand toen het over opvoeding van hun kind ging. Toen zijn ex en de broer wilden kijken bij hun zoontje, ging het mis. Weening zelf liep een kaakbreuk op en zou daarna om zich heen hebben geslagen.