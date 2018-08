Oud-Twentenaar Alberto Stegeman plaatst nepbom op legerbasis

OLDEBROEK - Programmamaker Alberto Stegeman - afkomstig uit Vroomshoop - heeft vorige week in de eetzaal van legerplaats Oldebroek een nepbom achtergelaten. Er werd groot alarm geslagen en de Explosieven Opruimingsdienst moest in actie komen. Stegeman wilde met zijn actie aantonen dat de beveiliging niet deugt.

Alberto Stegeman zou voor zijn programma Undercover in Nederland langs de bewaking van meerdere militaire terreinen zijn geglipt. In Oldebroek liet hij een pakketje achter met daarin een namaakbom en een foto van zichzelf. Stegeman is mogelijk binnen gekomen via het Artillerie Museum in Oldebroek. Op een van de screenshots is hij namelijk te zien op het terrein van het museum.

,,We zijn bij twee kazernes in 't Harde geweest, op meerdere momenten en met meerdere personen'', aldus Stegeman. ,,We hadden geen defensiepassen, ook geen vervalste. We hadden geen afspraken en geen militaire kleding. En toch hebben wij daar uren op verschillende dagen kunnen rondlopen. En we hebben vorige week een nepbom geplaatst in Oldebroek, daar ben ik ook zelf bij geweest.''

Stegeman gaat niet in op de vraag hoe hij het precies heeft geflikt, maar hij spreekt wel van een 'structureel lek in de beveiliging'. .,,Het is niet een gat in het hek ofzo, maar hoe ik het precies heb gedaan zal ik Defensie nog melden.''

Incident

Volgens Stegeman moet zijn recente bezoek gezien worden als een follow-up van eerdere uitzendingen.,,Ik heb twee keer eerder een uitzending gemaakt. Tien jaar gelden in Havelte en op de militaire vliegbasis Woensdrecht. Twee jaar geleden ben op de grootste legerbasis in Oirschot geweest. Hennis zei toen dat er op alle locaties verscherpt toezicht zou komen dat het verbeterd zou worden. Dat is natuurlijk iedere keer de reactie. Dat het om een incident gaat. Dus wij vonden het wel tijd worden om te checken of de beveiliging nu beter zou gaan.''

Stegeman stelt dat het hem te doen is om de veiligheid op militaire terreinen. ,,Daar werken mensen en die mensen voelen zich veilig. Dat is ook terecht. Waar het mij om te doen is, is te kijken hoe makkelijk het gaat als mensen kwaad willen. Als het mij jaar na jaar lukt, dan is het geen incident meer. Het zegt mogelijk iets over de cultuur binnen de leiding van Defensie.''

Defensie

Defensie zelf stelt dat het screenshot dat Stegeman heeft vrijgegeven, inderdaad het terrein van het museum laat zien. ,,De voertuigen die zichtbaar zijn in het clipje zijn voertuigen die onderdeel uitmaken van de collectie van het Artillerie Museum dat is gevestigd op de legerplaats Oldebroek. Het museum bevindt zich wel op militair terrein. Het museum zelf is voor iedereen toegankelijk, bezoekers dienen zich wel te legitimeren voor toegang op de legerplaats om het museum te kunnen bezoeken.''

Defensie gaat wel onderzoeken wat er precies is voorgevallen. ,,Overal moet iedereen zich legitimeren. Als blijkt dat dit niet is gebeurd, is niet volgens de afgesproken procedures gehandeld. We gaan dit onderzoeken'', aldus woordvoerder Paul Bezuijen.

Quote Weer blijkt dat veiligheid bij Defensie om continue scherpte vraagt van al het personeel Paul Bezuijen Defensie gaat ook kijken of verbeteringen mogelijk zijn. ,,Het is van essentieel belang dat medewerkers zich aan de bestaande procedures houden. Weer blijkt dat veiligheid bij Defensie om continue scherpte vraagt van al het personeel. Defensie bekijkt of en zo ja welke aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.''



Het is volgens Bezuijen niet aan Defensie om te bepalen of de actie van Stegeman gevolgen heeft voor de programma-maker zelf. ,,De Marechaussee doet onderzoek en meldt dit bij het Openbaar Ministerie. Zij zijn degene die vervolgens bepalen of er strafbare feiten zijn gepleegd.''

In 2016 lukte het Stegeman ook al om Defensie in verlegenheid te brengen. Toen liep hij in camouflagekleding ongestoord langs militaire voertuigen. In het vorige week in Oldebroek achtergelaten pakketje heeft Stegeman daarom een artikel gestopt waarin de overheid beterschap beloofde met betrekking tot de beveiliging van militaire objecten.