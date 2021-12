Oud-voetballer en drugsverdachte Radjin de Haan mag na de winterstop de cel uit

De Haan zou andere mannen hebben geholpen bij het versturen van drugs in postpakketten . Ook werden drugs in zijn woning opgeslagen. Officieel gaat het om het voorbereiden, bezitten en verkopen van drugs en de overtreding van de geneesmiddelenwet.

Zelf zei hij bij de rechtbank: ,,Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik hier zit.” Volgens zijn advocaat Esther Vroegh was hij vooral ‘naïef’ geweest en zou De Haan niet veel meer hebben gedaan dat wat ‘hand- en spandiensten’.

Na de winterstop

Een van de redenen om De H. vrij te laten is zijn aanstelling als trainer bij voetbalclub Geel Wit uit Haarlem. ,,De doorslag is de brief van de voorzitter dat u nuttig en nodig bent bij de club en dat uw baan wordt opgezegd als u na de winterstop nog langer blijft vastzitten.”

De Haan werd bekend als profvoetballer bij onder meer Telstar. Hij was een van de elf mensen die in 1989 de SLM-vliegtuigramp in Suriname overleefde. Hij zat in het toestel samen met andere voetballers van het Kleurrijk Elftal dat in Suriname zou gaan voetballen.