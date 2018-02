Oud-wethouder Jos van Son (64) opgepakt voor burgemeesterslek: 'Dit is een drama'

Voorzitter Willem-Peter Kriek van de partij van de ex-wethouder (Rosmalens Belang) heeft de aanhouding bevestigd aan het Brabants Dagblad. ,,Dit is in en in triest”, reageert Kriek geschrokken.

,,We zijn vanochtend hierover geïnformeerd. Een drama voor Van Son, maar zeker ook voor de Bossche politiek. Een onverwachte wending in ons politieke landschap."

Oud-wethouder Van Son raakte eind vorig jaar al in opspraak, toen hij onder invloed van alcohol een eenzijdig verkeersongeluk veroorzaakte. Daarop stapte hij per direct uit het college van B en W in Den Bosch.

Grote ophef

Het Brabants Dagblad veroorzaakte in juli grote ophef door veel details en onder meer de namen van de sollicitanten naar de burgemeesterspost in Den Bosch te publiceren.

Volgens deze krant was VVD'er Jack Mikkers tweede keus. PvdA'er Jan Hamming had eigenlijk de voorkeur maar die trok zijn kandidatuur in omdat hij met succes had gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie in Zaanstad.

Eerste arrestatie

Op verzoek van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk begon de politie een onderzoek. In augustus werd raadslid Sjef van Creij uit Rosmalen als eerste aangehouden als verdachte.

Van Creij was namens zijn lokale eenmansfractie wel lid van de vertrouwenscommissie, maar ontkent dat hij het lek is geweest. De politie liet hem na een paar dagen vrij maar beschouwt hem nog steeds als verdachte. Feit is dat er sowieso iemand binnen de vertrouwenscommissie moet hebben gelekt.

Reactie advocaat

Volgens zijn advocate Esther Vroegh ontkent Van Son dat hij heeft gelekt. ,,Mijn cliënt zal open en eerlijk antwoord geven op de vragen bij de recherche. Dat deed hij vorig jaar ook al als getuige. Hij wil zijn naam zuiveren. Hij heeft het idee dat er een heksenjacht ontketend is naar zijn persoon.''

Commissaris van de Koning Wim van de Donk wil voorlopig niet reageren op het nieuws van de tweede arrestatie.

Wethouder en fractievoorzitter

Van Son was sinds januari 2015 onder meer wethouder sport en verkeer en vervoer. Hij was voor Rosmalens Belang vijf jaar fractievoorzitter en daarvoor vier jaar raadslid. Hij was al van plan in maart te stoppen met de Bossche politiek.

Reconstructie

In de uitgebreide reconstructie van het Brabants Dagblad werd tot op detailniveau informatie verstrekt over de kandidaten en de procedure over de benoeming van de nieuwe burgemeester in Den Bosch. Dit gebeurt normaal onder strikte vertrouwelijkheid.

Uit onze reconstructie kwam naar voren dat Jan Hamming op het laatste moment koos voor het burgemeesterschap van Zaanstad. Den Bosch koos daarop voor Jack Mikkers.

Slagveld

Vertrekkend burgemeester Rombouts sprak na de publicaties van ,,een waar slagveld''. Hij noemde die ,,een beschadigende cocktail waartegen je je amper kunt weren''.

Onder de andere sollicitanten waren volgens uitgelekte informatie burgemeesters van andere plaatsen. Zij kregen kritische vragen over hun vermeende sollicitatie in Den Bosch.

Reactie expert

Volgens Julien van Ostaaijen, die als bestuurskundige is aangesloten bij de Universiteit van Tilburg, is een arrestatie in deze zaak 'een krachtig signaal' dat het lekken van vertrouwelijke informatie absoluut niet getolereerd wordt.