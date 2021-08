Oude man overboord geslagen van cruiseschip bij Texel: ‘Kans dat hij nog leeft nihil’

Reportage Introduc­tie studenten in coronatijd: ‘Eerst borrelen en rondleidin­gen doen, dan zie ik wel hoe het loopt’

19:00 In alle grote studentensteden vinden deze week de fysieke introductiedagen plaats. Veel is hetzelfde als ieder jaar: groepjes studenten verkennen de stad, met ‘mentorpapa’ of ‘mentormama’. Maar corona blijft ook hier de olifant in de kamer. Het dagelijkse testen is een ‘dingetje’.