Oude MIVD-baas is kijkcijferhit op tv: ‘We zeuren te veel, het gaat ‘fokking’ goed in Nederland’

13-jarig meisje verdronken in recreatie­plas in Alblasser­dam

Een 13-jarig meisje is zaterdagmiddag verdronken in een zwemplas van het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Het meisje raakte vermist en werd pas ruim een half uur later gevonden onder het wateroppervlakte. Reanimatie mocht niet meer baten.