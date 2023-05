Oudere vrouw en zoon overvallen in woning in Gelders Hengelo: mogelijk goud in het spel

Met video's Brandweer waarschuwt voor accu’s die in de fik vliegen: ‘E-bike stallen in woonkamer is gevaarlijk’

Met de toename van het aantal elektrische fietsen en steps stijgt ook het aantal accu’s dat in brand vliegt. Zo’n accubrand is anders dan een ‘huis-tuin-en-keukenbrand’, zegt de brandweer. De rook die van een brandende accu afkomt bevat bijvoorbeeld vaak giftige dampen. ‘Het is wachten tot het écht misgaat.’