Oudere vrouw na gefilmde coronaruzie in Plus: ‘Die man heeft het verdiend‘

Column Saskia Noort Hoe moeilijk kan het zijn: binnenblij­ven en Netflix kijken om het land te redden?

7:53 Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. Deze week over de snelcursus levenslessen en de eindeloze stroom aan tips om de coronacrisis te overleven. Want we doen het uiteindelijk allemaal samen, toch?