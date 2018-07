Ouderenbond: RIVM overdrijft met z'n hitteplan

Het RIVM activeerde gisteren het Nationaal Hitteplan, met tips en adviezen om koel te blijven tijdens de tropische dagen. ,,Maar wat staat er nou eigenlijk in dat je nog niet wist? Dat je voldoende water moet drinken, goed smeren, de schaduw moet opzoeken en goed zorgen voor kwetsbare ouderen? Professionals in verzorgingstehuizen doen dat natuurlijk allang. En ouderen hebben ook wel vaker warme zomers meegemaakt'', aldus de woordvoerster.



Zij vindt het ook overbodig dat het Rode Kruis vandaag bij bejaardentehuizen langsgaat om ouderen te wijzen op de risico's van de hitte. ,,Ik hoop dat ze mijn ouders van in de tachtig overslaan. Die gaan er vandaag lekker met de fiets op uit.''

Betuttelen

Het Rode Kruis benadrukt dat het niet wil betuttelen. ,,We richten ons op kwetsbare ouderen, soms zijn dat verwarde mensen. En iedereen kan nu wel een steuntje in de rug gebruiken'', zegt een woordvoerster.

Zij wijst erop dat oudere mensen dorst minder goed kunnen signaleren. ,,Dus wij gaan langs en vragen: hoeveel drinkt u? We doen ook een rondje door het huis om te kijken of er aanpassingen in de woning nodig zijn. Bijvoorbeeld een stoel die in de volle zon voor het raam staat, waar iemand vaak in zit, verplaatsen. En we geven adviezen over hoe de woning het best gelucht kan worden. Ook adviseren we ouderen om niet in het heetste deel van de dag boodschappen te gaan doen.''

Niet voor niks

Volgens Weerplaza wordt het hitteplan niet voor niks afgegeven. ,,Het hitteplan is in het leven geroepen na de zomer van 2006. Toen was het lange tijd heel heet. Het CBS becijferde dat die zomer door de warmte 1000 mensen meer overleden dan normaal. Dat kwam doordat er te weinig aandacht was voor met name ouderen in verzorgingstehuizen. Die zaten op hun vaste plek in een stoel bij het raam, maar werden niet in de schaduw gezet of regelmatig gecontroleerd”, vertelt meteoroloog Ben Lankamp.



Het hitteplan moet vooral zorginstellingen attent maken op het aanpassen van het dagelijkse ritme. ,,Natuurlijk trekken ouderen geen winterjas aan. Maar organisaties moeten wel meer mensen inschakelen en meer water serveren.”



Lankamp snapt het gevoel van de ouderenbond wel. ,,Er zijn genoeg ouderen die heel vitaal zijn en zichzelf kunnen redden, maar we moeten niet vergeten dat er ook ouderen zijn die hulp nodig hebben.”

Protocollen

In de hete zomer van 2003 spoelde de dijk in Wilnis weg. Lankamp: ,,Naar aanleiding daarvan zijn er veel betere protocollen gekomen, zodat het niet weer gebeurt. Qua hitte zijn we dat jaar nog niet voorbij, maar qua droogte wel.”

Het wordt komende week nog flink warm, vrijdag mogelijk zelfs 36 graden. Maar er is ook enige verkoeling op komst. Komend weekend zal de 'echte hitte' een stapje terugdoen. ,,Daarna wordt het wel weer 30 graden, dus voorlopig zijn we nog niet van de stevige hitte af. Het hitteplan blijft actief zolang de temperatuur boven de 27 graden uitkomt.”