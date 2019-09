Ouderenbond wil oudere wapenen tegen babbeltrucs

Als voorbeeld van geraffineerde babbeltrucs noemt de bond een moeder met een baby op haar arm die voor de deur staat met de vraag of ze even kan bellen. ,,Laat zo iemand maar eens in de kou staan. Maar terwijl je aan de praat wordt gehouden, sluipt er aan de achterkant zo iemand naar binnen zonder dat je het door hebt. Dus kun je toch beter de deur dicht doen en zelf vóór iemand gaan bellen”, tipt de bond.

De afgelopen maanden was ANBO bezig met het werven van vrijwilligers, om ze vervolgens op te leiden tot veiligheidsconsulent. Die training behandelt onder meer goed hang- en sluitwerk, digitale veiligheid en internetfraude. ,,Je kunt het zo gek niet bedenken of we kaarten het aan in de training”, zegt oud-docent aan de politieacademie Louis Sessink die nu, met anderen, de veiligheidsconsulenten traint. De consulent is overigens alleen te boeken voor leden.