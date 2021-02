Ouders (17) van in container gevonden baby aangehouden, ook oma opgepakt

Coronavirus LIVE | 5151 nieuwe coronabe­smet­tin­gen, EMA positief over coronamid­del Donald Trump

16:26 De afgelopen 24 uur zijn er 5151 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal positieve tests zit flink in de lift. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt nu 1864, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het LCPS meldt verder dat zowel de instroom als de bezetting van de ziekenhuizen momenteel stabiel is. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.