Ouders aangehouden terreurverdachte: ‘Dit hadden we nooit verwacht’

UPDATE/ videoDe politie heeft gisteren twee mannen van 20 en 34 jaar uit Zoetermeer aangehouden die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische, jihadistische aanslag. De aanslag met bomvesten en een of meer autobommen had vermoedelijk eind van het jaar in Nederland gepleegd moeten worden. De twee werden aangehouden na een infiltratieoperatie door de politie. De ouders van de 20-jarige verdachte zijn geschokt: ,,Als dit waar is, keuren we het af.”

Het is niet duidelijk wat het doelwit van de aanslag had moeten zijn. Er zijn bij de verdachten geen vuurwapens of explosieven aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). In een verborgen ruimte boven een plafond in de woning van een van de mannen ontdekte de politie wel een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten.



De 34-jarige man werd in zijn auto aangehouden in Den Haag, vermoedelijk aan de Hobbemastraat in de Schilderswijk. De jongere verdachte (20 jaar) in zijn woning in Zoetermeer. In die woning woont het gezin I., een echtpaar met drie oudere kinderen. De verdachte, S., is de middelste van die drie kinderen. De aanhoudingen zijn gedaan door een antiterrorisme-eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

‘Dit keuren we af’

De 34-jarige man zou de Iraanse nationaliteit hebben, de 20-jarige heeft Nederlandse nationaliteit, maar het gezin komt oorspronkelijk uit Irak. Ze wonen sinds 1992 in Nederland. Alle drie de kinderen zijn hier geboren. Volgens buurtbewoners liet de 20-jarige sinds kort een baard staan en reisde hij geregeld naar een moskee in Den Haag. Zijn ouders bevestigen dat hij ‘erg met religie bezig was’, de rest van het gezin is dat niet.

De ouders zijn enorm geschrokken van de inval, gistermiddag om 15.30 uur. De verdenkingen tegen hun zoon komen als een verrassing. ,,Dit hadden we nooit verwacht. Als het waar is, keuren we het enorm af. Maar we hopen dat het niet waar is.” S.I. had recent zijn studie afgerond en had enkele uitzendbaantjes.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee mannen laat volgens het OM zien dat de kans op een aanslag in Nederland nog altijd onverkort aanwezig is. De verdachten zijn vandaag verhoord door de politie en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze zitten in beperkingen, wat inhoudt dat hun advocaten nog niets kunnen zeggen over de verdenking.

Volledig scherm Inval bij de woning van een terreurverdachte, gistermiddag in Zoetermeer. © Regio15

Infiltranten

De Landelijke Eenheid van de politie startte begin oktober een strafrechtelijk onderzoek met informatie van de AIVD. In een zogenoemd ambtsbericht van de inlichtingendienst stond dat de verdachten de bedoeling hadden een jihadistische aanslag te plegen. Zij zouden daarbij gebruik willen maken van explosieven en hiervoor een training willen volgen.



Het bewijs tegen de mannen is verkregen door de inzet van politie-infiltranten. ,,Zij waren onmisbaar om zicht te krijgen op de verdachten en hun plannen voor het plegen van een aanslag", stelt het OM.

Zoetermeer

De twee verdachten die maandagmiddag zijn opgepakt, komen beiden uit Zoetermeer, een stad waarvandaan verschillende jihadisten naar Syrië zijn gereisd en weer teruggekeerd. De twee nieuwe verdachten zijn niet eerder veroordeeld in terreur- of jihadzaken. Het is nog niet duidelijk hoe en waarom ze bij de inlichtingendienst in beeld zijn gekomen.

Dat de twee worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag, wil niet zeggen dat ze daar ook al vergevorderde plannen voor hadden. In terreurrechtszaken blijkt de afgelopen jaren dat iemand niet per se in het bezit hoeft te zijn van een wapen en een heel concreet plan of doelwit om vervolgd te worden voor het voorbereiden van een aanslag.

Burgemeester Aptroot van Zoetermeer heeft gereageerd op de aanhouding: ,,Naast de schrik van de aanhouding in onze stad, is het geruststellend dat de diensten hun werk goed doen. Als gemeente volgen we het lopende strafrechtelijk onderzoek uiteraard op de voet.”

Vorig jaar ook aanslagplot opgerold

Vorig jaar werd met inzet van politie-infiltranten nog een mogelijke aanslag voorkomen. Toen pakte de politie zeven mannen uit Arnhem en de omgeving van Rotterdam op die met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag wilden plegen op een evenement in Nederland.



Vier van hen waren al aan het trainen met die wapens, maar wisten niet dat die wapens nep waren en geleverd door de infiltranten. Na de training werden de vier opgepakt, hun proces loopt nog.