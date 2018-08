Ouders grijpen te vaak in voordat het fout gaat

Wat voor leerling was u?

,,Een laatbloeier. Ik was lang vrij speels en langdurige concentratie was niet mijn fort. Ik zei bijvoorbeeld ‘A met een tweetje’ in plaats van ‘A-kwadraat’, wat kinderen zeggen die wiskunde begrijpen. Ik ben stapsgewijs het trappetje in het onderwijs opgeklommen. Ik heb eerst havo gedaan, toen een jaar high school in Amerika, om vervolgens in Amsterdam naar de pedagogische academie te gaan en daarna psychologie te studeren. Het fijne van dat stapelen is dat je steeds verder in het gebied komt waarin je geïnteresseerd bent en het leren makkelijker wordt.’’



Speelde de situatie thuis een rol bij de keuze voor de pedagogische academie?

,,Het zal zeker hebben meegespeeld. Maar er is nooit één zin aan gewijd en ik heb ook niet gevoeld dat het de bedoeling was dat ik dat pad zou volgen.’’



U heeft lang met moeilijk opvoedbare kinderen gewerkt. Vanwaar die keuze?

,,Dat is een beetje mal gegaan. Ik had ooit het plan opgevat leraar Engels te worden in Tokyo, samen met een vriend. Het avontuur lonkte. Dat leraarschap in Tokyo werd het niet, maar ik maakte wel een reis door Azië. Daarbij kwam ik terecht bij een tehuis van Moeder Teresa en dat maakte veel indruk. Toen ik terug was in Nederland heb ik een sollicitatiebrief gestuurd naar Maatschappij Zandbergen, die moeilijk opvoedbare en uit huis geplaatste jongeren opvangt. Daar wilden ze me wel hebben, als pedagogisch medewerker in een opvanghuis voor die pubers.’’