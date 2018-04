Ouders hebben moeite iPad-gebruik in de hand te houden

Om de vaders en moeders op weg te helpen, lanceert Mediawijzer.net vandaag het Digi ABCD. Daarin staan tips om het tabletgebruik in gezinnen met jonge kinderen in goede banen te leiden. Het devies luidt: ga er naast zitten, stel vragen, praat met kinderen over wat ze zien. ,,Natuurlijk hoef je er niet altijd naast te gaan zitten, maar het is belangrijk dat je begrijpt hoe de media bij een kind werken,'' stelt pedagoog Krista Okma. Ook is het belangrijk om de kinderen veel te laten herhalen, zelf te leren wanneer ze met de tablet moeten stoppen en een goede balans te vinden tussen digitaal en 'echt' vermaak.