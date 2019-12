Ouders hoogbegaafde Laurent (9) halen hem van TU Eindhoven na conflict

UpdateNog een eindproject inleveren en dan zou Laurent Simons (9) volgens zijn ouders klaar zijn met zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Maar gisteren beslisten zijn ouders om onmiddellijk te stoppen. Laurent moest bij de TU/e tóch nog veel tentamens halen om nog op zijn negende af te studeren, iets wat zijn ouders graag willen. De TU/e denkt daar anders over: ,,We zijn van mening dat een sneller tijdschema niet haalbaar is, en ongunstig is voor Laurents academische ontwikkeling.’’

Nog maar een paar weken geleden leek het erop dat Laurent Simons op z’n negende zou afstuderen als bachelor Electrical Engineering aan de TU/e. In negen maanden tijd zou hij bereiken waar een normale student drie jaar over doet. Hij zou meteen ook de jongste universitair gediplomeerde ooit worden. Maar nu is er onenigheid tussen Laurent's ouders en de Nederlandse universiteit. ,,We hebben vanmorgen, na een gesprek met de rector, besloten dat Laurent meteen stopt in Eindhoven’’, zegt vader Alexander tegen Belgische media.



In een reactie laat de TU/e weten dat ‘Laurent een ongekend getalenteerde jongen is die een exceptioneel studietempo heeft’. Dat bewijzen inderdaad de mails met resultaten die onze redactie gisteren te zien kreeg. Maar ze zeggen ook dit: ,,De universiteit acht de beoogde einddatum echter niet haalbaar gezien het aantal tentamens dat Laurent nog zou moeten halen voor zijn tiende verjaardag, op 26 december. De ouders hebben besloten dit tijdschema niet te accepteren, en de studie van Laurent aan de TU/e stop te zetten. Wij betreuren dat. We denken dat Laurent gebaat is bij continuïteit, om zijn zeer bijzondere talent goed tot ontplooiing te laten komen.”

‘Zonder excessieve druk’

De universiteit zegt aan de ouders te hebben voorgesteld om uit te gaan van een tijdplan dat bij Laurent past, waarmee hij de opleiding medio 2020 zou kunnen voltooien. ,,Dat is nog steeds, in alle opzichten, een fenomenaal snel schema. Naar ons inzicht biedt dit tijdpad Laurent de kans in voldoende mate de vaardigheden te ontwikkelen die horen bij de laatste fase van de opleiding, zoals inzicht, creativiteit en kritische analyse, zonder excessieve druk op deze 9-jarige student. We zijn van mening dat een sneller tijdschema niet haalbaar is, en ongunstig is voor Laurents academische ontwikkeling’’, luidt het in een reactie.

,,We hebben als universiteit bijzonder veel maatwerk geleverd om Laurents snelle studiepad te faciliteren. Dat heeft een grote investering gevergd van docenten en medewerkers die toch al met hoge werkdruk te maken hebben. Het is spijtig dat dit maatwerk niet resulteert in een goed afronding van de opleiding. We zijn er trots op dat onze medewerkers, en vooral Laurents mentor hoogleraar Peter Baltus, met grote toewijding Laurent begeleid en geholpen hebben. Zijn begeleiders hebben met veel plezier met hem gewerkt, niet alleen vanwege zijn enorme talent, maar ook omdat het een zeer sympathieke en leergierige jongen is. De deur staat daarom nog open voor het hervatten van de opleiding, onder realistische voorwaarden.’’

Zijn ouders denken daar anders over: ,,Als je kind bij Anderlecht voetbalt en je krijgt een aanbieding van Barcelona, dat zou je dat toch ook doen? Maar goed, we hebben nu achter Eindhoven een punt gezet. Laurent zal wel op z’n pootjes terecht komen. Universiteiten genoeg die met hem willen werken.”

‘Plagiaat’

Het is een verhaal dat al een tijdje sluimert, zo blijkt. Zijn ouders beschuldigen de universiteit zelfs van ‘pestgedrag’. ,,Plots kwam de beschuldiging dat Laurent plagiaat had gepleegd. Er ontbrak aan een voorlopige versie van een paper een literatuurlijst, dat klopt. Het was dan ook een voorlopige versie. Voor die paper had Laurent allerlei tests moeten doen en met die resultaten valt niet te sjoemelen. Hij zou ook gezakt zijn voor een mondeling examen, dat Laurent niet eens had afgelegd’’, zegt vader Alexander. Dit statement van zijn vader is niet door de universiteit bevestigd.



Er kwam zelfs een soort van dreigement, meent moeder Lydia. ,,Ze zeiden niet expliciet dat ze de kinderbescherming zouden inschakelen, als wij met onze klachten naar buiten zouden komen. Maar lieten duidelijk verstaan dat ze in twijfel trokken of wij Laurent niet te veel onder druk zouden zetten. ‘Er zijn alleen maar verliezers als er psychiaters aan te pas komen’, zei zijn mentor. Dat deed voor ons de deur dicht.’’

Ter wille geweest

De universiteit onderstreept dat er voor Laurent ‘geen enkele concessie is gedaan’ aan de kwaliteitseisen van de opleiding. ,,Zijn traject is conform het Onderwijs- en Examenreglement van de bacheloropleiding Electrical Engineering. Laurent moest dezelfde practica met succes doorlopen als andere studenten, en hij moest dezelfde vakken en dezelfde tentamens doen. Wel is de universiteit hem ter wille met de timing: Laurent Simons mocht op afwijkende momenten tentamens doen en practica versneld doorlopen. Dat vergde van veel mensen op de TU/e extra inzet, omdat alle tentamens en practica voor Laurent apart plaats moesten vinden. Dat is overigens niet ongebruikelijk. Bijzondere studenten, bijvoorbeeld studenten die aan topsport doen, kunnen met een goed onderbouwde motivatie, een aangepast schema krijgen.