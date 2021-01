Ouders hopen op eindtoets voor hun groep 8’ers: vrees voor lager schooladvies door corona

Coronablog LIVE | Proef met sneltesten van Groningse studenten, Britse 70-plus­sers aan de beurt voor vaccin

18 januari Het kabinet praat deze week verder over de invoering van een avondklok. Dat melden ingewijden na het overleg zondag in het Catshuis. Het afgelopen etmaal zijn er 5622 nieuwe coronabesmettingen gemeld, fors minder dan vorige week. En in Groningen start een proef met sneltesten van studenten. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.