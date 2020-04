Ouders krijgen in juni of juli geld terug voor kinderopvang

Ouders met kinderen in de kinderopvang kunnen in juni of uiterlijk juli compensatie verwachten voor de rekeningen die ze doorbetalen nu de dagverblijven zijn gesloten. Ze hoeven daar zelf niets voor te doen.

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (verantwoordelijk voor kinderopvang) in een brief aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst berekent de komende weken de eigen bijdrage die gezinnen tussen 16 maart en 28 april hebben betaald. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die normaal alleen de kinderbijslag uitkeert, krijgen ouders de kosten automatisch vergoed.

De rijksoverheid heeft 175 miljoen euro uitgetrokken om de afgelopen weken te compenseren. Daarmee wilde ze voorkomen dat ouders massaal de kinderopvang zouden opzeggen, omdat hun kinderen er nu tóch niet heen kunnen. Dat is gelukt, want uit een analyse van de Belastingdienst blijkt het aantal opzeggingen of onbetaalde facturen vergelijkbaar met een normale situatie.

Ouders kunnen hun geld in juni of uiterlijk juli op de rekening verwachten. Hoewel ze daar niets voor hoeven te doen, kan het zijn dat niet de volledige eigen bijdrage via de SVB wordt teruggestort. De rekensom is ingewikkeld. De compensatie vanuit het Rijk betreft het bedrag dat gezinnen bovenop de kinderopvangtoeslag betaalden. Via de SVB krijgen ze alleen de kosten tót het maximale uurtarief terug. Alle kinderdagverblijven die een hoger uurtarief hanteren worden geacht die kosten zélf te compenseren.

Dringend beroep

Alleen al bij de Brancheorganisatie Kinderopvang rekent tachtig procent van de leden meer dan het maximale uurtarief. ,,We doen een dringend beroep op alle organisaties om dat geld aan ouders terug te geven en merken ook dat ze daar de noodzaak van inzien", reageert directeur Emmeline Bijlsma. Wel kan dit voor sommige kinderdagverblijven een hard gelag zijn. Zij rekenen een hoger uurtarief, bijvoorbeeld omdat ze in hartje Amsterdam veel hogere huren betalen voor hun onderkomen. ,,We weten dat niemand zonder kleerscheuren uit deze crisis komt. Ook wij niet. Kinderdagverblijven hebben nu in ieder geval lagere kosten, bijvoorbeeld omdat ze minder geld kwijt zijn aan voeding, luiers en de inhuur van personeel.”

Het is de bedoeling dat de kinderdagverblijven zélf het voortouw nemen om ouders het laatste stukje van de rekening terug te betalen. Zij kunnen de kosten met een eenvoudige som berekenen. Bij financiële problemen kunnen de organisaties een beroep doen op het noodpakket voor bedrijven.

Eigen bijdrage

In Nederland gaan zo’n 825.000 kinderen uit ongeveer 570.000 gezinnen naar de kinderopvang. Ongeveer de helft van die ouders betaalt een eigen bijdrage van minder dan 100 euro per maand. Bij een kwart is een bedrag van 100 tot 250 euro per maand voor eigen rekening. Nog eens ongeveer een kwart van de gezinnen betaalt zelf meer dan 250 euro per maand.

Het kan zijn dat sommige gezinnen net iets meer of minder krijgen gecompenseerd, omdat de Belastingdienst 6 april als peildatum neemt. Ouders die bepaalde wijzigingen niet op tijd hebben doorgegeven, kunnen daardoor een verkeerde berekening zien. ,,Om de vergoeding snel te kunnen organiseren, wordt ook hier, net als bij andere getroffen noodmaatregelen, gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van reeds beschikbare gegevens. Bij kleine afwijkingen vragen we ouders om begrip. Voor substantiële afwijkingen wordt voor ouders een mogelijkheid vormgegeven om herziening aan te vragen”, schrijft Van Ark daarover.

De ouders die gebruikmaken van de peuteropvang, maar niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, krijgen de eigen bijdrage via de gemeente terug. Gemeenten krijgen een kleine 4,5 miljoen euro voor de compensatieregeling.

Dinsdag beslist het kabinet of de kinderopvang na 28 april weer open kan. Als dat niet het geval is, wordt de compensatieregeling verlengd.

