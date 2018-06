Ouders leerlingen VMBO Maastricht overwegen juridische stappen na examendrama

,,We gaan eerst bestuursrechtelijk bekijken of de examens alsnog geldig kunnen worden verklaard'', aldus advocaat Wouter Geertsen. ,,Als het niet lukt om de diploma’s alsnog geldig te laten verklaren, dan moet de school komende zomer alles rechttrekken. Door de kinderen alsnog de benodigde examens te laten doen, zodat ze na de vakantie gewoon met hun vervolgopleiding verder kunnen. Zo nodig, willen we dat in een civielrechtelijk geding afdwingen."



Ook wil de advocaat een schadevergoeding van de school voor het annuleren van vakanties, de aanschaf van studiemateriaal voor een vervolgopleiding, en de dreigende studievertraging van een jaar.



Werkt de school niet mee, dan overweegt het kantoor om VMBO Maastricht in een kort geding voor de rechter te slepen. Volgens Geertsen stromen inmiddels de aanmeldingen van ouders bij Van Dijk CS binnen. ,,Leerlingen zijn teleurgesteld en geknakt'', zei de advocaat. ,,We moeten er niet aan denken dat leerlingen een jaar over moeten gaan doen. Dat is voor kinderen van die leeftijd een lange tijd.''

Karakter

Geertsen zegt begrip te hebben voor de school, gezien de unieke situatie waarin deze terecht is gekomen. ,,Maar de school moet nu karakter tonen'', vindt hij. De school gaat uiterlijk woensdag met elke leerling individueel bekijken wat er gedaan kan worden om op zo kort mogelijke termijn alsnog een diploma te halen. Onderwijsminister Arie Slob heeft de Tweede Kamer gisteren al laten weten niet uit te sluiten dat veel leerlingen het hele schooljaar moeten overdoen.



Ondertussen zijn ouders een petitie gestart waarin de minister wordt gevraagd de alsnog gezakte leerlingen zonder verdere vertraging hun diploma in ontvangst te laten nemen zodat zij hun leerweg kunnen vervolgen. De petitie is inmiddels al meer dan achthonderd keer getekend.



Gisteren kregen de leerlingen van de school in Maastricht te horen dat hun examens ongeldig waren verklaard. De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die naar de inspectie stapte. Volgens de Inspectie van het Onderwijs zijn de schoolexamens, de examens die aan het centraal examen voorafgaan, niet of onjuist afgenomen. Ook zouden er fouten zijn gemaakt in de registratie.

Telefoonnummer

Het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie hebben een telefoonnummer ingericht voor ouders en leerlingen van het VMBO in Maastricht met examenperikelen. Het gaat om vragen waarmee betrokkenen niet bij de school zelf terechtkunnen. Het ministerie hoopt iedereen in de loop van volgende week duidelijkheid te kunnen geven over het eventueel inhalen of overdoen van examens.



Bij het team van het nummer 050-5997799 kwamen tot nu toe 34 vragen binnen, vrijwel allemaal van ouders die bijvoorbeeld willen weten wat de planning wordt van eventueel nieuwe examens. Vanaf maandag 9.00 uur is het nummer weer bereikbaar. Verder wil Onderwijsminister Arie Slob maandag de Tweede Kamer informeren en de laatste informatie over de situatie rond VMBO Maastricht delen.



Inmiddels pleit de PVV voor sluiting. ,,De zwaarst mogelijke sanctie'', aldus PVV-Kamerlid Harm Beertema, om andere scholen ervan te weerhouden te sjoemelen.